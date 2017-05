Von Gerd Braune (Ottawa)



Nachdem in der Region um die kanadische Hauptstadt und entlang des Ottawa-Flusses in den vergangenen Tagen mehrere Gemeinden den Notstand ausgerufen hatten, sah sich am Sonntag auch die Stadt Montréal zu diesem Schritt gezwungen. Militär ist im Einsatz, um der Bevölkerung und den Feuerwehren im Kampf gegen die Fluten zu helfen.

Zwar sind Québec und der Osten von Ontario am stärksten von Regen und Hochwasser betroffen, vom anderen Ende des Landes, British Columbia, werden aber zwei mögliche Todesopfer gemeldet ...