(dpa) - Kuba hat die Staaten der Karibik wegen der US-Pläne zum Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko sowie strengeren Einreiseregeln zur Geschlossenheit aufgerufen. „Die repressive Migrationspolitik könnte zu mehr Abschiebungen und Diskriminierung von lateinamerikanischen und karibischen Migranten führen“, warnte der kubanische Außenminister Bruno Rodríguez am Freitag auf einer Konferenz der Gemeinschaft Karibischer Staaten (AEC) in Havanna. „Angesichts der geplanten Mauer sollten wir geeint und solidarisch sein“, sagte Rodríguez.

Der mexikanische Außenminister Luis Videgaray zeigte sich besorgt, dass bei den Abschiebungen illegaler Einwanderer aus den USA Familien getrennt werden könnten. Um die illegale Migration zu unterbinden, müssten die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen in den Ursprungsländern verbessert werden, forderte er