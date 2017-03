(TJ) - Die japanische Regierung ist erstmals auch für das Desaster in der Atomzentrale von Fukushima mitverantwortlich gesprochen worden. Regierung und Betreiber sollen gemeinsam für die angerichteten Schäden haften und dementsprechend auch Entschädigungen an die Opfer zahlen.



10.000 evakuierte Bürger hatten dies gemeinsam gegen den Staat geklagt. Das Gericht kam ihrer Forderung nach. In der Begründung hieß es, dass die staatlichen Inspektoren die Betreibergesellschaft Tepco hätte zu zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen zwingen können, die die Katastrophe verhindert hätten.

2011 waren durch ein Erdbeben und den anschließenden Tsunami sämtliche Kühlsysteme in den Reaktoren der Nuklearzentrale ausgefallen, was in der Folge zur Kernschmelze in drei der Reaktoren und zu massivem Austritt von radioaktiven Substanzen geführt hatte.