(mt) - Könnten die Bewohner Luxemburgs bei den französischen Präsidentschaftswahlen mitwählen, dann würde laut Umfrage von TNS-Ilres der Kandidat Emmanuel Macron der Bewegung "En marche" mit 67 Prozent der Stimmen die Wahlen gewinnen. Marine Le Pen käme auf neun Prozent der Stimmen. 15 Prozent der Befragten würden keinen der beiden Kandidaten wählen. Acht Prozent haben bei dieser Umfrage, die sich sowohl an Luxemburger als auch an Ausländer richtete, gemeint, sie seien nicht in der Lage über die beiden Kandidaten zu urteilen. In der Altersgruppe von 18 bis 24 Jahren lag dieser Anteil bei 18 Prozent.