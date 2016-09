(dpa) - Die französischen Sicherheitskräfte haben Medienberichten zufolge zwei mutmaßliche Gefährten des französischen Dschihadisten Rachid Kassim aufgegriffen. Die Männer seien am Freitag im ostfranzösischen Dole und in Roanne bei Lyon gefasst worden, berichtete der Sender BFMTV am Samstag. Sie sollen vor und nach Kassims Reise nach Syrien mit diesem in Kontakt gewesen sein.

Kassim hatte im Internet dazu aufgerufen, Frankreich anzugreifen. In den vergangenen Tagen nahm die französische Polizei bereits zwei Jugendliche fest, die mit dem Dschihadisten in Kontakt gestanden haben sollen. In Frankreich gilt nach einer Terrorserie der Ausnahmezustand.