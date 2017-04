(TJ) - Was Nicolas Sarkozy in puncto Stichwahlen am 7. Mai per Facebook verkündet hat, überrascht nicht wirklich: Aus Gründen der Vernunft - und nicht aus Überzeugung - werde er für Emmanuel Macron stimmen. Marine Le Pen als Präsidentin würde für Frankreich und die Franzosen sehr gravierende Konsequenzen mit sich bringen. Er hofft, dass die etablierten Parteien sich schnellstmöglich wieder positionieren können.

Rückzug aus der Politik

Was seine Person angeht, bestätigte Sarkozy, dass er nicht willens sei, wieder in die aktive Politik zurückzukehren. Er habe seine Entscheidung vor einigen Monaten getroffen und bleibe dabei. Gleichzeitig richtet er einen Appell an alle Akteure der etablierten Parteien, ihre Truppen wieder schnellstmöglich in Form zu bringen.