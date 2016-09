(miz) - Wie die Zeitung "Le Figaro" am Samstag auf ihrer Onlineseite berichtet, entkam die französische Stadt Metz nur knapp einem terroristischen Anschlag.



Zwei radikalisierte Marokkaner hatten sich zum Ziel gemacht, öffentliche Plätze, wie den Place de la République, Cafés und Clubs anzugreifen. Wie in Paris und Nice wollten sie mit Sturmgewehren um sich schießen und mit ihren Autos in Menschenmengen rasen. In der letzten Ferienwoche wollten die beiden IS-Anhänger ihren Plan umsetzen. Anschläge seien aber auch in ihrer Heimat Marokko geplant gewesen.

Laut "Le Figaro" hat Frankreich die Männer bereits am 26. August an die marokkanischen Behörden ausgeliefert.