(dpa) - Die Vorsitzende der rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, will im Falle eines Wahlsieges 2017 eine Volksabstimmung über den Austritt aus der Europäischen Union organisieren. Das sagte Le Pen laut Nachrichtenagentur AFP am Samstag im ostfranzösischen Brachay und bekräftigte damit frühere Aussagen.



"Vous le savez, ce référendum sur notre appartenance à l'Union Européenne, je le ferai en France." #Brachay pic.twitter.com/onXN0pcVNZ — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 3, 2016

Le Pen tritt im April kommenden Jahres bei den französischen Präsidentenwahlen an. Politische Beobachter halten hohe Stimmenanteile für die Rechtspopulistin für möglich - sie könnte auch in die Stichwahl gelangen. Ein Referendum ist in Frankreich nur mit Zustimmung des Präsidenten möglich.

Im Juni hatten sich die Briten mehrheitlich bei einem Referendum für einen Austritt aus der EU entschieden. Bisher hat die britische Regierung aber noch keinen Austrittswunsch nach Brüssel übermittelt. Der EU-Vertrag setzt für die Austrittsverhandlungen einen Rahmen von zwei Jahren. Das „Brexit“-Referendum stürzte die EU in eine tiefe Krise; bei einem Treffen in der slowakischen Hauptstadt Bratislava wollen die 27 EU-Chefs Mitte September ohne britische Beteiligung über Auswege beraten.

