(ml/AFP) - Jacques Chirac ist nicht tot. Dies hat Frédéric Salat-Baroux, der Schwiegersohn des ehemaligen französischen Staatspräsidenten, bestätigt. "Chirac liegt noch immer im Krankenhaus, seine Familie bittet darum, dass seine Ruhe respektiert wird", heißt es in einem von der Nachrichtenagentur AFP verbreiteten Tweet.



Chirac toujours hospitalisé, sa famille "demande instamment qu'on respecte sa tranquillité" (gendre à l'AFP) #AFP — Agence France-Presse (@afpfr) September 21, 2016

Seit Mittwochmorgen waren in dem sozialen Netzwerk Gerüchte über Chiracs Tod im Umlauf. Mehrere Journalisten und Politiker wie die ehemalige Ministerin Christine Boutin hatten per Twitter den Tod des 83-Jährigen angekündigt. Der Journalist Karim Hacèn meinte, dass eine Bestätigung nicht mehr lange auf sich warten ließe.



Aus gut unterrichteten Kreisen hieß es, dass Präsident François Hollande, der zurzeit in New York an der UN-Vollversammlung teilnimmt, in Erwägung gezogen habe, nach Paris zurückzukehren. Die französischen Fernsehsender bereiteten sich bereits auf Live-Sondersendungen vor, bevor das Dementi sie erreichte.



Wegen einer Infektion der Lunge wurde Jacques Chirac am vergangenen Wochende nach der Rückkehr von einer Marokko-Reise in ein Pariser Krankenhaus eingeliefert. Chirac, der in den Jahren 1995 bis 2007 französischer Staatschef war, leidet seit Jahren unter schweren Gedächtnisproblemen.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.