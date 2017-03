(dpa) - Der frühere bundesdeutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier ist am Mittwoch als neuer deutscher Bundespräsident vereidigt worden. Im Bundestag in Berlin legte er seinen Amtseid ab. Der SPD-Politiker löste Joachim Gauck ab, dessen fünfjährige Amtszeit am vergangenen Samstag endete.



Er hat in seiner ersten Rede als neues Staatsoberhaupt dezidiert an die türkische Regierung und Präsident Recep Tayyip Erdogan appelliert. "Präsident Erdogan, gefährden Sie nicht das, was Sie mit anderen aufgebaut haben! Glaubwürdige Signale der Entspannung sind willkommen.



Vorgänger Joachim Gauck gratuliert Steinmeier.

AFP

Aber: Beenden Sie die unsäglichen Nazi-Vergleiche! Zerschneiden Sie nicht das Band zu denen, die wie wir Partnerschaft mit der Türkei wollen! Respektieren Sie Rechtsstaat, Freiheit von Medien und Journalisten", sagte Steinmeier am Mittwoch vor Bundestag und Bundesrat.



Er forderte Erdogan auf, den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel freizulassen. Zugleich bekräftigte Steinmeier, dass die Bundesrepublik es sich mit einem Urteil nicht zu einfach machen dürfe. Die Türkei habe in den vergangenen 30 Jahren viel erreicht, vom wirtschaftlichem Aufbau und Reformen sowie eine Periode der Annäherung an Europa. "Wir verurteilen den versuchten Militärputsch im vergangenen Sommer", betonte Steinmeier erneut.