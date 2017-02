(dpa/m.r.) - Die Regierung von US-Präsident Donald Trump ist knapp vier Wochen nach seinem Amtsantritt noch nicht komplett - nun ist der Nationale Sicherheitsberater Michael Flynn bereits zurückgetreten. Das Weiße Haus bestätigte in der Nacht zu Dienstag den Rücktritt mit sofortiger Wirkung.



Hintergrund ist ein Gespräch Flynns über US-Sanktionen mit dem russischen Botschafter in Washington. Er habe den Vizepräsidenten Mike Pence aus Versehen nicht vollständig darüber informiert, begründete Flynn seinen Rücktritt.

Flynn hatte Ende Dezember, noch ehe er ein offizielles Amt innehatte, mit dem russischen Botschafter Sergei Iwanowitsch Kisljak telefoniert - etwa zu der Zeit, als der scheidende US-Präsident Barack Obama neue Sanktionen gegen Russland verhängte. Das Weiße Haus bestätigte die Kontakte. Trumps Sprecher Sean Spicer und Vizepräsident Pence sagten aber, dabei sei es nicht um die Sanktionen gegangen. Das stellte sich später als falsch heraus, wie die „Washington Post“ unter Berufung auf ehemalige und aktuelle Regierungsvertreter berichtete.

Flynn soll nach Angaben der "Washington Post" Kislyak versichert haben, dass die Sanktionen nicht dauerhaft seien. Beide Staaten wären schon bald in der Lage, Obamas Entscheidung zu Russlands Vorteil zu wenden.

Nach der US-Gesetzgebung ist es einem amerikanischen Bürger verboten, ohne entsprechende Legitimation mit einem anderen Staat zu verhandeln.



Im Wahlkampf entwickelte sich Flynn zu einem von Trumps loyalsten Köpfen.

Foto:AFP

Als designierter Nationaler Sicherheitsberater habe er zahlreiche Telefonate mit ausländischen Amtskollegen, Ministern und Botschaftern geführt, um für einen glatten Regierungsübergang zu sorgen, hieß es in Flynns Rücktrittsschreiben, das das Weiße Haus verbreitete.

„Leider habe ich wegen der hohen Geschwindigkeit der Ereignisse unbeabsichtigt den designierten Vizepräsidenten und Andere mit unvollständigen Informationen über meine Telefongespräche mit dem russischen Botschafter unterrichtet“, so Flynn. Er sei „extrem geehrt“, Trump gedient zu haben. Dieser habe in erst drei Wochen im Amt die amerikanische Außenpolitik grundlegend neu orientiert.

Kontroverse Figur



An der Person Flynns entzündete sich von Beginn an Kritik. Grund waren seine politisch oft extremen Positionen. Der ehemalige Sicherheitsberater sieht die USA in einem Weltkrieg gegen „den radikalen Islam"- diese Auffassung bekräftigt er in seinem im Juli erschienenen Buch „Field of Fight: How We Can Win the War against Radical Islam". Der Iran gilt für Flynn als die größte Sicherheitsbedrohung der USA. In seinem Buch plädiert er für den Sturz des Regimes in Teheran.



Der heute 57-Jährige Flynn hatte im Jahr 2014 als Chef des US-Militärgeheimdienstes DIA nach zwei Jahren im Amt gehen müssen. Ihm wurden damals massive Führungsprobleme vorgeworfen; vor allem schien er eine andere Auffassung zum islamistischen Terrorismus zu vertreten als die Regierung von Obama.



Im Wahlkampf entwickelte sich Flynn zu einem von Trumps loyalsten Köpfen. Allerdings sorgten schon damals seine Verbindungen nach Russland für Irritationen. Ende 2015 hatte er an einer Jubiläumsfeier des staatlichen Senders RT (Russia Today) teilgenommen und dort neben Kremlchef Wladimir Putin gesessen.

„Da ich nun einmal mehr davon zurücktrete, meinem Land in der gegenwärtigen Position zu dienen, möchte ich Präsident (Donald) Trump für seine persönliche Loyalität danken, und für die Freundschaft derer, für die ich gearbeitet habe - während des harten Wahlkampfs, der Herausforderung der Übergangszeit und während der ersten Tage seiner Präsidentschaft.“

Trump hatte sich zuletzt auffällig still zu Flynn verhalten und ihn nicht öffentlich verteidigt. Als Stephen Miller, ein Berater von Donald Trump, am Sonntag gefragt wurde, ob Flynn noch das Vertrauen des Präsidenten genieße, wollte auch er keine Antwort geben.



Kommissarischer Nachfolger Flynns wird nach Angaben des Weißen Hauses zunächst der 72-jährige ehemalige General Keith Kellogg, ein hoch dekorierter Veteran des Vietnamkriegs. Kellogg war bereits Mitglied von Trumps Übergangsteam gewesen.



Trumps Team bröckelt



Flynns Rücktritt bekräftigt die Verwirrung im Nationalen Sicherheitsrat der Vereinigten Staaten. Der Rat ist ein wichtiges Koordinationszentrum für die Handhabung der internationalen Beziehung der USA.



Die Koordination erweist sich jedoch bisher mehr als schwierig. Das Weiße Haus befindet sich in einem ausgearteten Gerichtskampf um Trumps Einreisebann für sieben muslimische Staaten und hat aufgrund von Trumps schroffen Telefongesprächen und Äußerungen gespannte Beziehungen mit seinen Verbündeten.

Flynn wird wahrscheinlich nicht das letzte Mitglied von Trumps Team sein, das zurücktreten muss. Zuletzt machte die Beraterin des US-Präsidenten Kellyanne Conway auf sich aufmerksam, als sie Werbung für die Mode der Präsidententochter machte. Das ging selbst Trumps Parteifreunden zu weit. Gemeinsam schrieben führende Republikaner und Demokraten einen Brief des Abgeordnetenhauses an die Behörde zur Einhaltung von Ethikstandards.