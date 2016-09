(dpa) - Das Flüchtlingslager in der nordfranzösischen Hafenstadt Calais soll nach den Worten von Innenminister Bernard Cazeneuve schrittweise aufgelöst werden. Nach offiziellen Angaben halten sich dort 6900 Migranten auf, Hilfsorganisationen sprechen jedoch von mehr als 9000 Menschen.

Es müssten mehr Aufnahmeplätze in Frankreich geschaffen werden, um Calais zu entlasten. "Das machen wir derzeit(...)", sagte der Minister der Regionalzeitung 2Nord Littoral. Er wollte am Freitag mit lokalen Verantwortlichen sprechen, die ein rasches Handeln des Staates fordern.

In Calais sammeln sich seit Jahren Menschen, die illegal nach Großbritannien gelangen wollen. Wegen eines zunehmenden Andrangs wurde der Hafen und der Ärmelkanaltunnel verstärkt abgeriegelt. Der Staat hat in dem Camp Container-Unterkünfte für bis zu 1900 Menschen eingerichtet, daneben leben trotz einer Teilräumung im März weiterhin Tausende Menschen in Behelfsunterkünften. Das Gelände ist als "Dschungel von Calais" bekannt.