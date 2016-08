(dpa) - An einem Tag sind im Mittelmeer fast 7.000 Flüchtlinge gerettet worden, so viele wie selten zuvor. Zwei Menschen seien gestorben, erklärte der Italien-Sprecher der Internationalen Organisation für Migration (IOM) am Dienstag.



Die 6.908 Menschen seien am Montag zwischen der libyschen Küste und Sizilien in 35 Einsätzen aufgegriffen worden. Zuvor war von rund 6.500 Migranten die Rede gewesen. „Fast 7.000 in einem Tag ist ziemlich viel. Wenn es kein Rekord ist, dann ist es nahe dran“, sagte Flavio Di Giacomo der Deutschen Presse-Agentur.

Vermutlich habe in letzter Zeit starker Wind auf dem Mittelmeer viele Migranten daran gehindert, von Nordafrika in Richtung Europa aufzubrechen. Die Flüchtlinge seien in 44 Schlauchbooten, acht kleinen Holzbooten und zwei größeren Fischerbooten unterwegs gewesen.



Insgesamt weniger Flüchtlinge, aber mehr Todesopfer



2016 sind dort nach Angaben der IOM bereits 3.165 Menschen umgekommen. Das seien 509 Todesopfer mehr als in den ersten acht Monaten des Vorjahres, obwohl die Flüchtlingszahlen insgesamt gesunken seien, erklärte die Organisation am Dienstag in Genf. Die Behörden in Griechenland verzeichneten zugleich einen schlagartigen Anstieg der Flüchtlingszahlen innerhalb von 24 Stunden.

Laut IOM kamen auf den verschiedenen Mittelmeerrouten bis Ende August 2016 insgesamt 272.070 Flüchtlinge nach Europa. 2015 seien es im gleichen Zeitraum 354.618 gewesen. Im Vorjahr kamen die meisten Flüchtlinge vor allem von der Türkei aus nach Griechenland.

2016 waren es aufgrund des EU-Flüchtlingsdeals mit der Türkei auf dieser Route bislang weniger, während die Fluchtbewegung von Nordafrika aus nach Italien aber weiterhin stark ist. Laut IOM kamen bis zum 28. August 163.105 Flüchtlinge nach Griechenland (Vorjahreszeitraum: 234.357) und 106.461 nach Italien (116.147).