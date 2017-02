(dpa) - Die Umverteilung von Flüchtlingen in Europa kommt weiter nur äußerst schleppend voran. Griechenland und Italien wurden im Januar lediglich 1682 schutzbedürftige Menschen von anderen europäischen Staaten abgenommen. Die Zahl lag damit deutlich unter der von der EU-Kommission ausgegebenen Zielmarke von insgesamt 3000 Umsiedlungen pro Monat und war sogar niedriger als im Dezember.

EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmermans forderte wenig engagierte Staaten auf, deutlich mehr zu tun. „Wenn jemand meint, dass eine nachhaltige Migrationspolitik nur aus besseren Grenzkontrollen, der Zusammenarbeit mit Herkunftsländern und dem Kampf gegen Schleuserbanden bestehen kann, dann irrt er sich“, sagte der Niederländer am Mittwoch zur Veröffentlichung der Zahlen. „Zu einer erfolgreichen Migrationspolitik gehören auch Solidarität und ein fairer Lastenausgleich.“

Ob die EU-Kommission gegen Staaten vorgehen wird, die sich der Umverteilung verweigern, ließ Timmermans offen. Diese Möglichkeit wolle er im März in Erwägung ziehen, sagte er.

Zu den Staaten, die Griechenland oder Italien bislang keine Flüchtlinge abgenommen haben, zählen Ungarn, Österreich und Polen. Die Gesamtzahl der umgesiedelten Personen lag Anfang Februar bei knapp 12 000.



Schließung der Balkanroute



Die Staaten entlang der Balkanroute haben am Mittwoch überdies in Wien beschlossen, bis April einen Sicherheitsplan für den Fall eines neuerlichen Zustroms vorzubereiten. Damit sollen letzte Lücken auf dem Weg von Griechenland nach Österreich und Deutschland geschlossen werden. Dies sei ein klares Signal an die Schlepper, sagte Österreichs Innenminister Wolfgang Sobotka. „Es gibt kein illegales Kommen nach Europa.“ Die beteiligten Staaten seien wachsam und legten lieber rechtzeitig den Sicherheitsgurt an.

An der Konferenz nahmen unter anderem Vertreter aus den Ländern der Zentraleuropäischen Verteidigungskooperation (CEDC) teil. Auch Griechenland war auf Ministerebene vertreten.

Die Balkanroute ist vor einem Jahr weitgehend geschlossen worden. Seitdem ist die Zahl der Flüchtlinge auf dieser Route drastisch zurückgegangen. Trotzdem stammen nach den Worten von Österreichs Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) etwa 1000 bis 1500 Asylanträge im Januar in Österreich von Migranten, die wohl über diesen Weg gekommen sind.