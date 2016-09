(chl) - Wie geht es mit der Europäischen Union nach dem Brexit weiter? Das ist die große Frage mit der sich die Staats- und Regierungschef am informellen Gipfel am 16. September in Brastislava intensiv beschäftigen werden. Doch nicht nur Politiker sind besorgt. Auch für viele Bürger bedeutet der EU-Austritt des Vereinigten Königreichs eine tiefe Zäsur im Europäischen Integrationsprozess.



Auf Anregung der dänischen Zeitung „Politiken“ haben 28 Karikaturisten aus 28 EU-Ländern von 28 renommierten Zeitungen (darunter auch das Luxemburger Wort) ihren ganz persönlichen Blick auf dieses markante Ereignis gerichtet ...