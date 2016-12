(vb/dpa) - Der mutmaßliche Terrorist Anis Amri wird mit Hochdruck in ganz Europa gesucht. In seinem Heimatland Tunesien beschwört Amris Bruder den mutmaßlichen Täter, sich der Polizei zu stellen.



Der Nachrichtenagentur AP sagte Amris Bruder: "Ich bin schockiert und kann kaum glauben, dass er das Attentat begangen hat." Aber "wenn er schuldig ist, verdient er verurteilt zu werden. Wir lehnen Terrorismus und Terroristen ab - wir wollen nichts damit zu tun haben."



Unterdessen werden mehr Einzelheiten über die Vergangenheit des Tunesiers bekannt. Er soll früher bereits in Italien und Tunesien in Haft gewesen sein. Auch in Deutschland wurde er als Gefährder monatelang observiert, hätte abgeschoben werden sollen. Haben die Behörden sauber gearbeitet?

Nach dem Anschlag von Berlin fahnden die Ermittler mit Hochdruck europaweit nach dem verdächtigen Tunesier Anis Amri. Der 24-Jährige sei „dringend tatverdächtig“, schreiben Bundesanwaltschaft und Bundeskriminalamt in ihrem öffentlichen Aufruf. In Nordrhein-Westfalen fanden Durchsuchungen der Polizei statt. Ob sie neue Erkenntnisse brachten, blieb zunächst offen.



Abschiebung fand nicht statt



Amri, der mit verschiedenen Namen unterwegs ist, wurde bereits vor Monaten wegen Kontakten in die Islamistenszene als Gefährder beobachtet. In Berlin konnten ihm Ermittler aber nichts nachweisen. Eine geplante Abschiebung fand nicht statt. Dann verlor sich Amris Spur.

Nach einem Bericht der „New York Times“ soll sich Amri im Internet über den Bau von Sprengsätzen informiert haben. Wann das war, wurde nicht genannt. Medienberichten zufolge wurde Amri zudem in Italien und Tunesien bereits zu langen Haftstrafen verurteilt.

Die Bundesanwaltschaft rief die Bevölkerung zur Mithilfe auf und setzte 100 000 Euro Belohnung aus. Zugleich mahnte sie zur Vorsicht: „Bringen Sie sich selbst nicht in Gefahr, denn die Person könnte gewalttätig und bewaffnet sein!“

In Berlin-Kreuzberg überprüfte ein Spezialeinsatzkommando der Polizei am Mittwochabend einen Mann, bei dem es sich aber nicht um Amri handelte. Am Donnerstag durchsuchten Beamte eine Flüchtlingsunterkunft in Emmerich im Kreis Kleve in Nordrhein-Westfalen. Hier war Amri laut „Spiegel online“ offiziell gemeldet.



Verbindung zu IS?



Seine Duldungspapiere wurden in dem Lastwagen gefunden, der am Montagabend auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gefahren war. Zwölf Menschen wurden getötet, rund 50 teils lebensbedrohlich verletzt. Unter den Todesopfern ist auch eine israelische Frau, wie das israelische Außenministerium am Donnerstag bestätigte. Ein zunächst festgenommener Pakistaner kam wieder frei.

Unklar ist weiterhin, ob die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) wirklich hinter dem Berliner Anschlag steht. Sie hat den Angriff für sich reklamiert. Täterwissen gab der IS - wie in früheren Fällen - nicht bekannt.