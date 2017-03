(dpa) - Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan will auch internationale Konsequenzen für die von ihm favorisierte Wiedereinführung der Todesstrafe akzeptieren. Wenn die EU erkläre, für eine Türkei mit Todesstrafe sei in der Union kein Platz, sei dies so, sagte Erdogan am Samstag in Antalya. Er werde eine Entscheidung des Parlaments für die Todesstrafe bestätigen, sagte er.



Nach dem gescheiterten Putschversuch im Juni 2016 hat Erdogan mehrfach die Wiedereinführung der Todesstrafe ins Spiel gebracht. Die EU hat deutlich gemacht, dass der Beitrittsprozess der Türkei damit beendet wäre.



Zweifel an der "Gülen-Theorie"



Unterdessen hat der Auswärtige Ausschuss des britischen Parlaments die Putsch-Vorwürfe der türkischen Regierung gegen die Gülen-Bewegung angezweifelt. Das geht aus einem Bericht hervor, der am Samstag veröffentlicht wurde.

Die Darstellung der Gülen-Anhänger als alleinige Urheber des Putschversuchs im Juli 2016 durch die türkische Regierung sei „nicht durch öffentlich zugängliche Nachweise belegt“, heißt es in dem Bericht. Gleichzeitig könne aber auch das Gegenteil nicht bewiesen werden.

Der Ausschussbericht stellt damit in erster Linie dem britischen Außenministerium unter Boris Johnson ein vernichtendes Zeugnis aus. Das Ministerium habe nicht die Kapazitäten, um zu bewerten, wer für den gescheiterten Putsch im Juli 2016 verantwortlich war, heißt es dort. Trotzdem habe Großbritannien die Darstellung der türkischen Regierung „scheinbar weitgehend ohne Prüfung“ akzeptiert.