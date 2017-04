(G.H.) - Wie ein Fels in der Brandung stellt sich Mertkan Akay der Welle der Pendler entgegen, die am Anleger von Kadiköy von Bord der Bosporus-Fähren strömen. „Hayir“ ruft der Rentner mit fester Stimme den Menschen entgegen. Hayir steht in großen Buchstaben auf der roten Weste, die er trägt, Hayir sagen die Flugblätter, die er verteilt. Hayir heißt Nein – das ist Mertkans Motto für die Volksabstimmung am 16. April.



„Einer muss es doch machen“, sagt der pensionierte Ingenieur auf die Frage, warum er jeden Tag stundenlang hier am Schiffsanleger steht ...