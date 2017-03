(tom/AFP) - Wieder einmal hat sich ein Mitglied aus Donald Trumps Kabinett im Ton vergriffen und in den USA für Empörung gesorgt. Diesmal war es Ben Carson, der Minister für Wohnungsbau und Stadtentwicklung.



Bei seiner Antrittsrede vor den Mitarbeitern seines Ministeriums in Washington wollte der pensionierte Neurochirurg auf den "American Dream" hinaus. Amerika sei ein "Land der Träume und Möglichkeiten", auch für Einwanderer.



Carson forderte seine Mitarbeiter im für ihn typischen leisen und zurückhaltenden Tonfall auf, ins Einwanderungsmuseum auf Ellis Island zu gehen und sich dort die Portraits der Frauen und Männer anzusehen, die nach Amerika immigriert seien. Entschlossenheit sei in den Augen dieser Menschen zu sehen, die von überall her gekommen seien, "mit nichts als dem, was sie in ihren Händen tragen konnten" und "nicht fünf Tage die Woche, sondern sechs oder sieben Tage die Woche gearbeitet haben, nicht acht Stunden am Tag, sondern zehn, zwölf sechzehn Stunden". Das hätten sie getan, so Carson, um ihren Kindern in ihrer neuen Heimat eine Zukunft zu ermöglichen.



Sklaven, die ihren Traum verfolgen?



Danach entgleiste Carsons Rede allerdings: Er setzte Sklaven mit Einwanderern gleich. Es habe auch "andere Einwanderer" gegeben, "die in den Laderäumen von Sklavenschiffen hierher kamen, die noch länger, noch härter gearbeitet haben, für noch weniger. Aber sie hatten auch einen Traum: Dass eines Tages ihre Söhne, Enkelinnen, Enkel, Urenkel, Urenkelinnen, in diesem Land nach Wohlstand und Glück streben können."



Carson, das darf zum Verständnis nicht unerwähnt bleiben, ist schwarz und stammt aus ärmlichen Verhältnissen in Detroit.



Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Die North American Association for the Advancement of Colored People (NAACP), immerhin Amerikas größte Bürgerrechtsorganisation, twitterte ungläubig: "Einwanderer???"





Schauspieler Samuel L. Jackson, bekannt dafür, in dieser Frage kein Blatt vor den Mund zu nehmen, formulierte seine Kritik um einiges deutlicher und nannte Carson unter anderem einen "dickheaded Tom" - eine drastische Verschärfung der Beleidigung "Uncle Tom", die Schwarzen vorwirft, sich freiwillig weißen Autoritäten zu unterwerfen.



OK!! Ben Carson....I can't! Immigrants ? In the bottom of SLAVE SHIPS??!! MUTHAFUKKA PLEASE!!!#dickheadedtom — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) March 6, 2017





Carsons Behörde reagierte auf Twitter harsch. In direkt an CNN, USA Today und die Huffington Post gerichteten Tweets schrieb das Ministerium: "Das ist eine extrem zynische Interpretation der Rede des Ministers vor einem Heer von Mitarbeitern, die ihn willkommen geheißen haben. Niemand glaubt doch ernsthaft, dass er freiwillige Einwanderung mit unfreiwilliger Knechtschaft gleichsetzt!"

Carsons Kontroversen



Es war allerdings nicht das erste Mal, dass Ben Carson kontroverse Statements äußerte. Der 65-jährige ist vor allem bekannt für seine streng religiöse Weltsicht. Als Angehöriger der Seventh-Day-Adventists folgt er zum Beispiel einer wörtlichen Auslegung des Buches Genesis.



Während seiner kurzen Kandidatur für die Nominierung der Republikaner zur Präsidentschaftswahl 2016 war er unter anderem mit der Behauptung aufgefallen, dass der Holocaust hätte verhindert werden können, wenn die Juden bewaffnet gewesen wären.



2013 nannte Carson die Gesundheitsreform der Obama-Regierung, den Affordable Care Act, "das Schlimmste, was in diesem Land seit der Sklaverei passiert ist".



