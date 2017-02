(dpa) - Seit vielen Jahren schon war Frank-Walter Steinmeier einer der beliebtesten Politiker in Deutschland. Als Chefdiplomat vertrat er Europas größte Volkswirtschaft in der weiten Welt und brachte es allein in seiner zweiten Amtszeit auf 139 Reisen. Im Berliner Politikbetrieb genoss der 61-jährige Westfale auch über die Parteigrenzen hinweg großes Ansehen. Als Nachfolger des früheren DDR-Bürgerrechtlers und Pfarrers Joachim Gauck wurde der evangelische Christ am Sonntag zum zwölften deutschen Bundespräsidenten gewählt.

Steinmeier ist nach Gustav Heinemann (1969-1974) und Johannes Rau (1999-2004) erst der dritte SPD-Mann im höchsten deutschen Staatsamt seit Gründung der Bundesrepublik 1949 oder - rechnet man Friedrich Ebert (1919-1925) aus der Weimarer Republik hinzu - der vierte sozialdemokratische Staatschef in der gesamten deutschen Geschichte. Aus einfachen Verhältnissen stammend, gelang dem Sohn eines Tischlers und einer Forstarbeiterin der gesellschaftliche Aufstieg.

Aufgewachsen ist Steinmeier in Nordrhein-Westfalen - und noch heute ist er Fan des Fußballclubs Schalke 04. Nach einem Jurastudium in Hessen begann seine politische Laufbahn im Bundesland Niedersachsen. Er wurde 1993 Büroleiter des damaligen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder (ebenfalls SPD) und 1996 Staatskanzleichef. Nach der Wahl Schröders zum deutschen Regierungschef Ende 1998 folgte Steinmeier ihm in die Zentrale der Macht und wurde schon nach wenigen Monaten Chef des Bundeskanzleramtes.

Architekten der „Agenda 2010“

Sechs Jahre lang wirkte Steinmeier in der rot-grünen Bundesregierung als ein Manager der Macht eher im Hintergrund. Er gilt als einer der Architekten der „Agenda 2010“, mit der Deutschland weitreichende Strukturreformen, einschließlich der umstrittenen Hartz-IV-Gesetze, einleitete. Nach der Abwahl von Rot-Grün 2005 wurde Steinmeier in der großen Koalition unter Kanzlerin Angela Merkel Bundesaußenminister. Erst jetzt wurde er in ganz Deutschland bekannt

Auf dem diplomatischen Parkett ein Profi. Mit Außenminister Jean Asselborn (M) und dem ehemaligen US-Außenminister John Kerry verbindet allerdings mehr als nur eine berufliche Beziehung.

Seine Beliebtheit als Chefdiplomat nützte Steinmeier allerdings wenig, als er bei der Bundestagswahl 2009 als SPD-Spitzenkandidat gegen Merkel antrat. Die unpopuläre Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre unter der großen Koalition kostete vor allem die alte Arbeiterpartei Punkte. Die SPD fiel auf 23 Prozent, ihr schlechtestes Ergebnis bei Bundestagswahlen überhaupt. Doch die eigenen Leute ließen Steinmeier nicht fallen und wählten ihn zum Chef der SPD-Bundestagsfraktion.

Vier Jahre Oppositionsführer



Vier Jahre lang war Steinmeier nun Oppositionsführer im Reichstagsgebäude in Berlin. Bei der folgenden Bundestagswahl 2013 übernahm an Steinmeiers Stelle der frühere Finanzminister Peer Steinbrück die Spitzenkandidatur. Unter ihm schnitt die SPD kaum besser ab. Weil Merkels damaliger Koalitionspartner FDP an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte, kam es am Ende wieder zu einer großen Koalition - und der Außenminister hieß erneut Steinmeier. Von den Mitarbeitern des Auswärtigen Amtes wurde der alte Chef mit Jubel empfangen. In seiner zweiten Amtszeit war Steinmeier unter anderem in der Ukraine als Krisenmanager gefragt.

Privat ein liebender Ehegatte. Frank-Walter Steinmeier hatte 2010 seiner erkrankten Ehefrau Elke Büdenbender eine Niere gespendet.

Aus seiner Zeit als Staatskanzleichef haftet Steinmeier immer noch ein bisschen das Image eines bedächtigen und etwas langweiligen Bürokraten an. Dass er aber auch echtes politisches Temperament hat, bewies er im Wahlkampf fürs Europäische Parlament 2014, als er auf dem Berliner Alexanderplatz linke Gegendemonstranten niederbrüllte. Diese hatten den Außenminister als „Kriegstreiber“ beschimpft, als „Wutrede“ blieb Steinmeiers Replik in Erinnerung.

In Ostdeutschland Fuß gefasst



Der Mann aus dem Westen schaffte es auch, an der ostdeutschen Parteibasis Fuß zu fassen. Mochte die Bundestagswahl 2009 für die SPD auch daneben gehen, so wurde Steinmeier doch als Direktkandidat in Brandenburg an der Havel ins nationale Parlament gewählt. Auch 2013 hatte er in seinem Brandenburger Wahlkreis die Nase vorn.

Der Politiker Steinmeier war in der evangelisch-reformierten Kirche aktiv und bewies, dass es auch außerhalb der „C-Parteien“ (CDU/CSU) politisch engagierte Christen in Deutschland gibt. Brechend voll war die Auenkirche in Berlin-Wilmersdorf, als Steinmeier dort am Reformationstag 2011 predigte.