London. Das britische Parlament debattiert am Montag (17.30 Uhr) über einen geplanten Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump in Großbritannien. Mehr als 1,8 Millionen Menschen hatten eine Petition unterzeichnet, in der gefordert wird, den Besuch herabzustufen. Trump solle nicht mit dem vollen Prunk des Königshauses empfangen werden, forderten sie. „Donald Trumps gut dokumentierte Frauenfeindlichkeit und seine Vulgarität disqualifizieren ihn, von Ihrer Majestät, der Queen, oder dem Prinzen von Wales (Prinz Charles) empfangen zu werden“, heißt es darin.

US-Vizepräsident Pence trifft erstmals EU-Spitzenvertreter



Brüssel. Zum Abschluss seiner ersten Europareise trifft US-Vizepräsident Mike Pence am Montag in Brüssel Spitzenvertreter der Europäischen Union und der Nato. Der Stellvertreter von Donald Trump wird am Vormittag zu Gesprächen bei EU-Ratspräsident Donald Tusk und der Außenbeauftragten Federica Mogherini erwartet. Später stehen dann noch Zusammenkünfte mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf dem Programm.

Der US Vizepräsident Mike Pence hat am 19. Februar in Brüssel noch den belgischen Premier Charles Michel gesehen, bevor er am 20. Februar den EU-Präsidenten Donald Tusk treffen wird.

Debatte über Brexit-Gesetz im britischen Oberhaus

London. Das britische Oberhaus debattiert am Montagnachmittag (ab ca. 16 Uhr) über das Brexit-Gesetz. Bis zum 7. März soll es im Parlament verabschiedet werden. Das Gesetz ist notwendig, damit Premierministerin Theresa May die Erklärung zum Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union (Brexit) in Brüssel abgeben kann. Erst danach dürfen die Verhandlungen mit der EU beginnen. Die Briten hatten im vergangenen Juni in einem historischen Referendum mit knapper Mehrheit für die Trennung von der Europäischen Union gestimmt.

Für Teresa May soll das Brexit-Gesetz bis zum 7. Märzim Parlament verabschiedet werden.

Spanisch-französischer Gipfel in Málaga

Málaga. Frankreichs Präsident François Hollande und der spanische Regierungschef Mariano Rajoy kommen am Montag (ab 11.00 Uhr) zu einem eintägigen Gipfeltreffen in der südspanischen Stadt Málaga zusammen. Neben den Regierungschefs reisen auch zahlreiche Minister und Staatssekretäre beider Länder in die zweitgrößte Stadt Andalusiens, teilte die Regierung in Madrid mit. Im Mittelpunkt der Gespräche werde die Zukunft der Europäischen Union stehen, hieß es.

Euro-Finanzminister nehmen griechisches Sparprogramm in den Blick

Brüssel. Die Euro-Finanzminister widmen sich am Montag (15.00 Uhr) der griechischen Schuldenkrise. Bei dem Treffen in Brüssel, zu dem auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) erwartet wird, soll es vor allem um die Umsetzung des 2015 im Grundsatz vereinbarten Spar- und Kreditprogramms gehen. Die Verhandlungen darüber waren zuletzt ins Stocken geraten.

Urteil im Prozess um Kunst-Diebstahl in Pariser Museum

Paris. Ein Pariser Gericht wird am Montag (13.30 Uhr) sein Urteil im Fall eines spektakulären Kunstdiebstahls aus einem Museum der Hauptstadt fällen. Der mutmaßliche Täter soll im Mai 2010 fünf Meisterwerke von Künstlern wie Pablo Picasso, Henri Matisse und Amedeo Modigliani gestohlen haben. Der Wert wurde damals auf rund 100 Millionen Euro geschätzt.