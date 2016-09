(dpa/tom) - Israels Ex-Präsident Shimon Peres hat einen Schlaganfall erlitten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, teilte seine Sprecherin am Dienstagabend mit. Der 93-Jährige hatte erst vergangene Woche einen Herzschrittmacher eingesetzt bekommen.

Peres war zweimal Regierungschef und mehrmals Minister gewesen. Den Friedensnobelpreis hatte er 1994 als Außenminister gemeinsam mit dem damaligen Ministerpräsidenten Izchak Rabin und PLO-Chef Jassir Arafat erhalten. Von 2007 bis 2014 war er Staatspräsident. Seit Ende seiner Amtszeit ist er weiter aktiv im öffentlichen Leben Israels, etwa in seiner Organisation Peres Center for Peace, die für eine Friedensregelung in Nahost kämpft.