(BB / C. / KNA) - Luxemburg setzt eine Soforthilfe angesichts der Hungersnot in Somalia, Südsudan, Nigeria und Jemen ein. Weitere 500.000 Euro werden die Arbeit von Hilfsorganisationen vor Ort unterstützen. Am Mittwoch saßen der Minister für Entwicklungshilfe, Romain Schneider, und NGO's zur Krisensitzung beisammen.

Nach Angaben von Hilfsbündnissen sind in Mittel- und Ostafrika mehr als 23 Millionen Menschen vom Hungertod bedroht. Als Ursachen gelten Dürren und bewaffnete Konflikte. Die Vereinten Nationen beziffern die erforderlichen Hilfen auf vier Milliarden Euro.

Die Soforthilfe aus Luxemburg unterstützt die Arbeit von Partnerorganisationen. Sie addiert sich zu laufenden oder bald beginnenden Programmen. Besonders:



der Croix-Rouge, deren Hilfsarbeit in Somalia und Südsudan bereits mit 2,3 Millionen Euro bezuschusst wird

des UN-Fonds und von Unicef in Nigéria (beide 250.000 Euro)

des UN-Flüchtlingshilfswerks in Südsudan und Somalia (500.000 Euro)



der Vereinten Nationen (programme alimentaire mondia) und des CICR (eine Million Euro)



von NGO's in Niger

vom CERF, der als humanitärer Fonds damit beauftragt ist, schnellstmöglich Hilfe bei Katastrophen und Konflikten zu gewährleisten..

Eine besondere Aufmerksamkeit wird ebenfalls der Gegend des Tschadsee gewidmet.

Das mobile Satelliten-Telekommunikations-System ("emergency.lu") ist zurzeit in Nigeria (Maiduguri) einsatzbereit. Ein Terminal für Schnelleinsätze steht weiterhin der Hilfsorganisation Unicef im Südsudan zur Verfügung.