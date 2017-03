(tom) - Verschiedene Medien melden am Donnerstagnachmittag einen großen Polizeieinsatz in Brüssel. Ein verdächtiges Fahrzeug mit mindestens zwei Gasflaschen wurde angehalten. Der Einsatzort in der Nähe der Porte de Hal wurde abgeriegelt, Wohnungen und die Metro evakuiert. Sprengstoffspezialisten der belgischen Armee seien vor Ort.



Der Fahrer habe mehrere rote Ampeln überfahren, bevor er gestoppt werden konnte, so das Nachrichtenportal lesoir.be. Laut RTL sei er als "radikalisiert" bei der Polizei bekannt. Das habe der Bürgermeister der Brüsseler Gemeinde Saint Gilles, Charles Picque, gegenüber RBTF bestätigt.