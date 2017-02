(dpa) - Bei einem Einsatz gegen Drogenhändler hat die Polizei in Genf fast 20 Kilogramm Kokain sichergestellt. Vier Personen seien Mitte Januar zunächst mit 1,25 Kilogramm des Rauschgifts festgenommen worden, berichtete die Polizei in der Schweizer Grenzstadt am Freitag. In ihrem Auto hätten Ermittler weitere 6,9 Kilogramm entdeckt. Sie hätten das Auto anschließend auseinander nehmen lassen und dabei seien in den Wandverkleidungen weitere 11,4 Kilogramm entdeckt worden. Es handele sich um einen der größten Funde der vergangenen Jahre, so die Polizei. Die vier Tatverdächtigen, drei Männer und eine Frau zwischen 24 und 40 Jahren, kamen in Untersuchungshaft.



Zutaten für eine Milliarde Pillen



Der niederländischen Drogenfahndung gelang ebenfalls der große Wurf: Bei der Untersuchung eines verdächtigen Lastwagen-Gespanns in Rilland fanden die Beamten Grundstoffe für über eine Milliarde Ecstasy-Tabletten, berichtete die Zeitung „De Telegraaf“ am Donnerstagabend unter Berufung auf Polizeiquellen. Schon der reine Materialwert der verschiedenen Stoffe betrage einige hunderttausend Euro, hieß es. Die Polizei sei von Anwohnern auf den seit Tagen auf einem städtischen Parkplatz stehenden Lkw aufmerksam gemacht worden.



Fertig produziert war dagegen die Ware, die den Fahndern auf dem Frankfurter Flughafen ins Netz ging: In der Hose eines Reisenden konnten Zollbeamte mehr als 7 300 Ecstasy-Pillen sicherstellen. Die Drogen waren in der Hose des 50-Jährigen eingenäht, wie der Zoll am Freitag mitteilte. Den Beamten war der Mann bereits im November vergangenen Jahres auf dem Weg zu seinem Flieger wegen seiner ungewöhnlich geschnittenen Kleidung aufgefallen. Er wurde auch positiv auf Ecstasy getestet. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

