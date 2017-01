Von Tom Rüdell



Die Amtszeit eines gewählten US-Präsidenten beginnt seit 1937 am 20. Januar zur Mittagsstunde. Zuvor war es, von George Washington 1789 bis Franklin Delano Roosevelt 1933, immer der 4. März. Um Punkt 12 Uhr schwört der „President Elect“ den Amtseid im immer gleichen Wortlaut. Erst danach ändert sich sein Status zu „President of the United States“. Wenn es zu einer zweiten Amtszeit kommt, wird erneut geschworen und gefeiert.

Rund um diese Formalie hat sich über die Jahrhunderte eine riesige Festivität entwickelt, die einen Zeitraum von bis zu zehn Tagen umspannt ...