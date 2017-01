(KNA) - Für die Grünen gehen bei der deutschen Bundestagswahl in diesem Herbst Katrin Göring-Eckardt (50) und Cem Özdemir (51) als Spitzenduo ins Rennen. Das gab die Partei am Mittwoch in Berlin bekannt.



Über die beiden Spitzenkandidaten hatte die Parteibasis bei einer Urwahl entschieden. Zwei weitere Kandidaten waren der Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter und der schleswig-holsteinische Umweltminister Robert Habeck.



Die aus Thüringen stammende Göring-Eckardt, die derzeit neben Hofreiter der Fraktion vorsitzt, war bereits 2013 Spitzenkandidatin ihrer Partei. Zuvor war die 50-Jährige Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und Mitglied im Rat der EKD.



Katrin Goering-Eckardt war bereits 2013 Spitzenkandidatin ihrer Partei.

Im Jahr 2011 war sie Präsidentin des 33. Deutschen Evangelischen Kirchentags in Dresden. Der 51-Jährige Özdemir aus Baden-Württemberg ist seit 2008 Bundesvorsitzender der Grünen.