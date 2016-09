Par Gaston Carré (Jérusalem)



Xavier Bettel à Jérusalem et à Ramallah, le Luxembourg au Proche-Orient, sur une terre longuement labourée par Jean Asselborn, c'est bien, c'est très bien, mais pour quoi faire?



Pour ménager la chèvre et le chou, écouter le lamento des Israéliens le matin et la complainte des Palestiniens le soir, se pencher sur Yad Vashem aujourd'hui et les cendres d'Arafat demain.

C'est un peu dérisoire, c'est un cirque, c'est ce que l'on nomme la "diplomatie" et c'est nécessaire faute de mieux ...