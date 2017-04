von LW-Korrespondent Klaus Ehringfeld



Man denkt unweigerlich an die Geschichten aus dem Wilden Westen. Der Überfall auf eine Sicherheitsfirma in Paraguay in der Nacht zu Montag hatte alles, was man sonst aus Kino und Comic kennt.



Nur war es real, brutaler, organisierter und vermutlich das Werk einer der größten Banden der organisierten Kriminalität Brasiliens.



40 Millionen Dollar Beute



50 Räuber erbeuteten bei dem mehrstündigen Angriff angeblich 40 Millionen Dollar ...