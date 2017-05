(jag) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat die Weitergabe von Details aus einem Abendessen mit der britischen Premierministerin Theresa May bedauert. „Unabhängig von der Zuordnung der Teilnehmer an diesem Abendessen (...), ist die Tatsache, dass aus diesem Gespräch berichtet wurde, ein schwerwiegender Fehler“, sagte Juncker am Montagabend in einem Gespräch mit dem „Handelsblatt“ in Bonn. Juncker betonte zudem, dass er die Details nicht weiter gegeben habe. „Ich bin in Sachen Selbstkritik sehr begabt, aber diese möchte ich mir nicht aufhalsen.“

Juncker wollte nicht sagen, wer die Details veröffentlicht hatte. Die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ hatte über Details aus einem Gespräch in London berichtet. Neben Juncker habe demnach nur dessen Kabinettschef Martin Selmayr sowie May und einer ihrer Berater teilgenommen hatten. In britischen und deutschen Medien wurde spekuliert, dass Sedlmayr die Informationen weitergegeben hat.

Aus dem Bericht war hervorgegangen, dass in der EU-Kommission große Skepsis über einen erfolgreichen Abschluss der Brexit-Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich herrscht.