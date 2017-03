(dpa) - Die britische Fußball-Legende Stanley Matthews wurde 1956 zu Europas erstem Fußballer des Jahres gewählt. 60 Jahre später entschied sich seine Heimatstadt Stoke-on-Trent gegen Europa, fast 70 Prozent stimmten hier im Juni 2016 für den EU-Austritt.

In der „Brexit-Hauptstadt Großbritanniens“, so der Beiname von Stoke seit dem EU-Referendum, herrschen fast neun Monate später Ernüchterung, Unsicherheit und Pessimismus. Die Jüngeren scheinen das Interesse verloren zu haben und verfolgen die Brexit-Politik nur noch „ab und zu mit einem Auge“, erklärt der 28-jährige Greg Pilgrim.



Lange Verhandlungen



Die Briten stimmten landesweit mit 52 Prozent für den Austritt aus der Europäischen Union. Die Erklärung zur Trennung von der Staatengemeinschaft will die Regierung bald in Brüssel abgeben. Die anschließenden Verhandlungen werden lange dauern und der Ausgang ist ungewiss. Unklar ist auch, ob das Vereinigte Königreich daran zerbrechen wird: Am Montag kündigte die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon ein erneutes Referendum über die Unabhängigkeit von Großbritannien an. Dass die Scheidung von der EU nicht einfach wird, darüber sind sich viele einig in Stoke-on-Trent. Rund 250 000 Einwohner hat die Stadt zwischen Birmingham und Manchester.

„Der ganze Brexit-Prozess scheint sehr kompliziert und langwierig zu sein, hat das vorher niemand gewusst?“, fragt Margaret Nightingale, die in einem Café in der Fußgängerzone einen Tee trinkt. Ihr Mann Arthur hat für den Brexit gestimmt. „Die EU hat uns nichts gebracht“, sagt er, aber er macht sich Sorgen. „Seit dem Referendum ist alles teurer geworden“, klagt er, und der Regierung von Theresa May traut er nicht zu, „für England das Beste herauszuholen“.

Vor einer lebensgroßen Bronzestatue von Stanley Matthews in der Fußgängerzone steht die Kosmetikberaterin Hilary Latham an ihrem Stand. „Niemand weiß, wie es nach dem Brexit weitergeht“, sagt die 62-Jährige. Sie selbst habe für den Verbleib in der EU gestimmt.

„Für die Brexit-Befürworter war die Flüchtlingspolitik der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel ein wichtiges Argument“, erklärt sie, „und ich finde das auch nicht richtig, obwohl ich gegen den EU-Austritt bin.“ Den Menschen in Stoke seien zwei Themen wichtig: die Einwanderung und der wirtschaftliche Niedergang der Stadt während der letzten 30 Jahre.



Glanzvolle Vergangenheit



Stoke-on-Trent war früher ein blühendes Zentrum der britischen Industrie. Schon vor 500 Jahren wurde hier Kohle gefördert, später kamen Porzellan- und Keramikmanufakturen hinzu und im 19. Jahrhundert die Stahlwerke. Die damalige Labour-Regierung privatisierte Mitte der siebziger Jahre die Stahlindustrie, kurz darauf begann ihr Niedergang. Zehn Jahre später erwischte es den Kohlebergbau, unter Margaret Thatcher schloss die letzte Zeche.

Auch die Keramikindustrie in Stoke hat schwer gelitten. Produziert wird heute vor allem in Asien, Zehntausende Arbeitsplätze gingen seit Ende der sechziger Jahre verloren. Damals arbeiteten nach Angaben der Stadtverwaltung etwa 62 000 Menschen in der Keramikindustrie, heute sind es noch rund 6000. Jedes zweite Produkt, das hier entsteht, wird innerhalb der EU verkauft. Deshalb befürchten viele die Folgen des Brexits. „Das könnte uns hart treffen“, meint Sue Hancock, die in einem Keramikgeschäft arbeitet. „Jetzt stehen schon wieder Arbeitsplätze auf dem Spiel.“



Die Brexit-Befürworter setzen trotz aller Bedenken auf die künftige Unabhängigkeit Großbritanniens von der EU. „Brexit wird den Deutschen mehr weh tun als uns“, prophezeit der Metzger William Brown. Vor allem die deutsche Exportindustrie werde die Folgen zu spüren bekommen. Er habe aus einem einzigen Grund für den Brexit gestimmt: „Ich bin Engländer und will nicht von Brüssel aus regiert werden.“

Abseits der Fußgängerzone wird das Ausmaß des wirtschaftlichen Niedergangs von Stoke-on-Trent deutlich. In den Straßen reihen sich geschlossene Geschäfte aneinander, die heruntergelassenen Rollläden sind mit Graffiti besprüht. Die einst prächtigen, viktorianischen Häuser sind verfallen, für die Restaurierung fehlt das Geld.

Der 70-jährige Brian Coxton ist ratlos. „Ich werde nicht mehr erleben, dass in dieser Stadt noch einmal etwas besser wird.“ Er habe immer Labour gewählt, aber nun ist er sich nicht mehr sicher. Die Jüngeren wählten die rechtspopulistische Partei Ukip, die in Stoke auf dem Vormarsch ist, erklärt er, aber für ihn sei das keine Alternative. Bei Nachwahlen kürzlich wäre der Parlamentssitz für das Zentrum der Stadt fast an die Ukip gegangen.



Tabu-Thema



Auf dem Markt von Stoke-on-Trent wollen viele gar nicht über den Brexit reden. Michael Smith betreibt dort einen Stand mit Haarpflegeprodukten. „Brexit hin oder her, das betrifft den Einzelnen doch gar nicht“, glaubt er. Das einzige, was ihm Sorge macht, ist das schwächelnde britische Pfund, denn er reise gerne nach Europa, vor allem nach Deutschland und Frankreich.

Die City Mosque ist in der Nähe des Stadtzentrums und scheint doch weit entfernt von den Menschen in der Fußgängerzone. Sie ist eine von 18 Moscheen in Stoke und Umgebung. Vor allem Männer aus Bangladesch treffen sich hier zum Freitagsgebet. Gefragt nach ihrer Meinung zum Brexit antworten die meisten „Remain“, das steht für den Verbleib in der EU. „Hier haben fast alle gegen den Brexit gestimmt“, erklärt ein junger Mann. Viele hätten Angst, dass England sich nach dem Brexit abschottet, und das sei für Muslime gefährlich. „Chaos wie unter Donald Trump“, sagt der Mann, „davor hätten hier alle Angst“.