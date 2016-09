(tom/dpa) - Die Polizei hat Angaben mehrerer US-Medien am Montag Ahmad Khan Rahami festgenommen.



Eine Überwachungskamera hatte dieses Bild von Rahami aufgenommen.

Foto: REUTERS

Der US-Amerikaner afghanischer Herkunft wurde wegen eines Bombenanschlag in New York und mehrerer selbst gebauter Sprengsätze in New Jersey gesucht.



Möglicherweise gehen alle Zwischenfälle vom Wochenende auf das Konto des 28-jährigen US-Amerikaners afghanischer Herkunft. Die Polizei fahndet seit Montag nach Ahmad Khan Rahami und bringt ihn mit allen Sprengsätzen in Verbindung.



Die Sprengsätze und die Diskussion über die Innere Sicherheit in den USA werden die Auseinandersetzung im Präsidentenwahlkampf weiter verschärfen. Am Morgen sagte der Republikaner Donald Trump im Sender Fox, es sei mit weiteren Anschlägen zu rechnen. Verantwortlich seien die Regierung Barack Obamas und seine Konkurrentin Hillary Clinton, die Hunderttausende Fremde ins Land lassen wollten. Diese Behauptung ist sachlich falsch, so hat die US-Regierung die Zahl anzuerkennender Flüchtlinge etwa aus Syrien für 2016 auf nur 10 000 begrenzt.

Ein Sprecher Trumps teilte mit, Obama verniedliche die Bedrohung durch den Terrorismus. Die Vorfälle machten einmal mehr klar, dass man im Kampf gegen den Islamischen Staat neue Führung brauche.

Rückblick



- Am Samstagmorgen (Ortszeit) detoniert im Seaside Park in New Jersey eine Bombe in einem Mülleimer. Sie steht anscheinend im Zusammenhang mit einem vom US Marine Corps organisierten Benefizlauf, der an diesem Tag stattfindet. Der Mülleimer steht am Rande der Laufstrecke. Die Bombe zündet zwar, aber nicht alle verbauten Sprengsätze detonieren. Es gibt keine Verletzten, auch weil die Startzeit des Rennens sich verzögert hatte.

- Am Samstagabend erschüttert eine schwere Explosion den New Yorker Nobelstadtteil Chelsea in Manhattan. 29 Menschen werden durch die Detonation verletzt, der Sachschaden ist hoch. Bürgermeister Bill de Blasio sprach von einem "vorsätzlichen Akt", sagte aber auch, dass die Motive unklar seien und es noch keine Hinweise auf einen terroristischen Akt gebe. New Yorks Gouverneur Mario Cuomo sagte am Montag gegenüber CNN, nach neuen Erkenntnissen, die bisher nicht vorgelegen hätten, gebe es möglicherweise doch eine Verbindung zum internationalen Terrorismus.



Die Ney Yorker Polizei veröffentlichte am Morgen (Ortszeit) das Fahndungsfoto eines 28-Jährigen. Er werde im Zusammenhang mit der in Chelsea explodierten Bombe gesucht, sei möglicherweise bewaffnet und gefährlich.



- Ein weiterer, nicht detonierter, Sprengsatz, selbstgebaut aus einem Dampfdruckkochtopf und einem Mobiltelefon, wird im Zuge der Ermittlungen einige Straßen weiter gefunden.

- Wieder in New Jersey entdecken am Sonntagabend zwei Männer einen Rucksack in einer Mülltonne am Bahnhof der Stadt Elizabeth. Sie alarmieren die Polizei, als sie Kabel und Rohre sehen. Die Polizei findet in dem Rucksack fünf Sprengsätze, von denen einer beim Entschärfen explodiert. Verletzt wird niemand.



- In New York gilt wegen des ab Montag stattfindenden UN-Gipfels die höchste Sicherheitsstufe. Die Vorkehrungen werden nach den Vorfällen vom Wochenende nochmals verstärkt. Insgesamt sollen 1 000 Polizisten und Nationalgardisten zusätzlich für Sicherheit sorgen.

- Sehr wahrscheinlich ohne konkreten Zusammenhang zu den Taten in New York verletzt ein Mann am Samstagabend in einem Einkaufszentrum in St. Cloud, Minnesota, acht Menschen mit einem Messer. Eines der Opfer muss die Nacht im Krankenhaus verbringen. Der Täter wird von einem zufällig anwesenden Polizisten erschossen. Der Mann, der die Uniform eines privaten Sicherheitsdienstes getragen hatte, soll während seiner Tat "Allah" gerufen haben und mindestens eines seiner späteren Opfer gefragt haben, ob es muslimischen Glaubens sei.