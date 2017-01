(dpa/TJ) - Bei einem Busunfall in Frankreich sind vierMenschen getötet und 27 weitere verletzt worden. Das berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Sonntagmorgen unter Berufung auf eine vorläufige Bilanz der Präfektur im Departement Saône-et-Loire. Eingangs war von fünf Toten die Rede, ein Mann habe jedoch wiederbelebt werden können. 20 Menschen seien in einem "sehr ernsten Zustand"

Der Unfall habe sich gegen 4.30 Uhr nahe Charolles ereignet, schrieb das Portal Creusot-Infos.com. In dem Bus, der Platz für etwa 40 Menschen geboten habe, seien Portugiesen auf dem Weg in die Schweiz gewesen. Blitzeis in der Nacht wurde als mögliche Unfallursache genannt. Der Bus sei kurz vor dem Viaduc de Charolles von der Straße abgekommen und einen Abhang hinuntergerutscht.



75 Feuerwehrleute waren über mehrere Stunden im Einsatz, in einem so genannten "Poste médical avancé" wurden die Opfer erstversorgt, bevor sie auf die umliegenden Krankenhäuser verteilt wurden. Bei den Insassen des Busses soll es sich ausnahmslos um Erwachsene handeln.