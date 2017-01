(dpa) - Der in Belgien inhaftierte Terrorverdächtige Mohamed Abrini ist für einen Tag an die französischen Justizbehörden übergeben worden. Das teilte die belgische Staatsanwaltschaft am Montag in Brüssel mit. Die Überstellung stehe im Zusammenhang mit den Pariser Terroranschlägen vom 13. November 2015.

Abrini wird der Mittäterschaft an den islamistischen Brüsseler Anschlägen vom 22. März 2016 verdächtigt. Nach den Selbstmordattentaten am Flughafen und in der Brüsseler Metro dauerte es zweieinhalb Wochen, bis der nach Fahndungsbildnern als „Mann mit dem Hut“ gesuchte Abrini der Polizei ins Netz ging.

Die Verhöre in Frankreich dürften zur Eröffnung eines Anklageverfahrens wegen seiner mutmaßlichen Rolle bei den Pariser Anschlägen führen, wie das französische Magazin „L'Obs“ und der TV-Senders LCI berichteten, LCI berief sich dabei auf Abrinis Anwalt. Die Pariser Staatsanwaltschaft äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht. Abrini gilt als Bindeglied zwischen den Terrorzellen von Paris und Brüssel.