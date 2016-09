(dpa) - Die Verhandlungen der Außenminister Russlands und der USA, Sergej Lawrow und John Kerry, haben keine Einigung auf eine Waffenruhe in Syrien gebracht. Das bestätigten russische Diplomaten am Montag beim G20-Gipfel in der chinesischen Stadt Hangzhou der Agentur Interfax. Die Suche nach einem abgestimmten Vorgehen in dem Bürgerkriegsland gehe aber weiter.



Auch die Präsidenten Barack Obama und Wladimir Putin hätten am Rande des Gipfels über Syrien gesprochen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Er sprach von einem guten Gespräch, das länger gedauert habe als geplant. Weiteres Thema sei die Ukraine gewesen.



Hollande: Neues Ukraine-Treffen in Planung



Zum Ukraine-Konflikt wird nach Angaben des französischen Präsidenten François Hollande ein neues Gipfeltreffen in den kommenden Wochen vorbereitet. Das schrieb Hollande am Montag auf Facebook nach Beratungen am Rande des G20-Gipfels im chinesischen Hangzhou.

Von deutscher Seite hieß es, wenn diese konkreten Schritte umgesetzt seien, könne das zu einem Vierer-Gipfel führen. An dem Treffen sollen Russland und die Ukraine sowie Frankreich und Deutschland teilnehmen. Dieses sogenannte Normandie-Format hatte auf oberster Ebene zuletzt im Oktober 2015 in Paris getagt.