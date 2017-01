(dpa) - Bei einem Autobombenanschlag auf einem Großmarkt in Bagdad sind nach Angaben von Sicherheitskräften mindestens elf Menschen getötet worden. Mindestens 13 weitere seien verletzt worden.



Der Anschlag habe sich am frühen Sonntagmorgen auf einem Großmarkt für Lebensmittel im Nordosten der irakischen Hauptstadt ereignet, nahe dem überwiegend von Schiiten bewohnten Stadtteil Sadr-City, hieß es aus Sicherheitskreisen. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag.

Die irakische Hauptstadt war in den vergangenen Wochen verstärkt Ziel von Anschlägen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Der sunnitische IS verübt im Irak immer wieder Attentate, die sich gegen Sicherheitskräfte und Schiiten richten.



Die Extremisten wollen die Spannungen zwischen der Mehrheit der Schiiten und den Sunniten im Land weiter vergrößern. Zudem steht der IS im Irak unter Druck, weil seit Oktober eine Offensive der Armee, kurdischer Peschmerga-Kämpfer und verbündeter Milizen auf die nordirakische IS-Hochburg Mossul läuft.