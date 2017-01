(AFP) – Die Staatsanwaltschaft in Belgien hat im Zusammenhang mit den Terroranschlägen in Brüssel zwei Männer angeklagt.

Die zwei Verhafteten werden verdächtigt, das Attentat im März 2016 mit 32 Toten mit vorbereitet zu haben. Sie sollen dem Täter Khalid El Bakraoui falsche Papiere verschafft haben, hieß es am Donnerstag von der belgischen Generalstaatsanwaltschaft. Bakraoui ist einer von drei Selbstmordattentätern, die sich in der Brüsseler Metro in die Luft gesprengt hatten.