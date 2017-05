(dpa) - Anti-Terror-Ermittler haben in Frankreich fünf Verdächtige festgenommen und Waffen beschlagnahmt. Es handelt sich um vier Männer und eine Frau, wie am Dienstag aus Pariser Justizkreisen bestätigt wurde. Nach Informationen der französischen Nachrichtenagentur AFP befürchteten die Behörden eine mögliche gewalttätige Aktion.

Bei Durchsuchungen seien vier Schusswaffen gefunden worden, hieß es unter Berufung auf Ermittlerkreise. Die Verdächtigen seien an verschiedenen Orten Frankreichs festgenommen worden, insbesondere in Bihorel in der Normandie, Villeneuve d'Ascq an der belgischen Grenze und Roanne nordwestlich von Lyon.