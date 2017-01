(dpa) - Ein mutmaßlicher Komplize eines in Wien verhafteten Terrorverdächtigen ist im nordrhein-westfälischen Neuss gefasst worden. Der 21-jährige Mann sei am Samstag von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Düsseldorf am Sonntag. Zuerst hatte „Focus Online“ darüber berichtet.

Gegen den Verdächtigen ist am Sonntag Haftbefehl wegen mutmaßlicher Beteiligung an Anschlagsplänen in Wien erlassen worden. Das teilte das Landesinnenministerium in Düsseldorf mit. Der Vorwurf laute auf den Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat. Der Mann sei am Samstag von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei festgenommen worden. Er soll einem 17-jährigen Terrorverdächtigen in Wien bei den Vorbereitungen für einen Anschlag geholfen haben.



Gemeinsame Experimente mit Sprengstoffen



Der Tatverdächtige aus Wien habe in Neuss als Gast bei dem Festgenommenen übernachtet, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Düsseldorf. „Die Festnahme zeigt, dass die Sicherheitsbehörden gut, schnell und vertrauensvoll bei der Terrorbekämpfung zusammenarbeiten“, sagte NRW-Innenminister Ralf Jäger. Der Terrorverdächtige in Wien war am Freitagabend festgenommen worden.

Nach Informationen von „Focus online“ soll der Verdächtige einen Bombenanschlag auf Polizisten und Bundeswehrsoldaten in Deutschland geplant haben. Den Ermittlungen zufolge habe der inhaftierte Neusser in engem Kontakt zu dem 17-jährigen Islamisten aus Wien gestanden. Beide hätten in der Neusser Wohnung mit Mitteln zur Herstellung von Sprengstoff experimentiert.

Die österreichischen Behörden hatten am Freitag einen 17-jährigen Terrorverdächtigen in Wien festgenommen. Er steht im Verdacht, einen Terroranschlag in Österreichs Hauptstadt geplant zu haben. Die Ermittler vermuten einen radikal-islamistischen Hintergrund.

Enge Zusammenarbeit



„Der Ermittlungszusammenhang zwischen dem aktuellen Fall und Deutschland ist evident“, sagte der Sprecher des österreichischen Innenministeriums am Sonntag. Das Alter des Wiener Verdächtigen wurde von den Behörden von 18 auf 17 Jahre korrigiert.

Deutschland hat der österreichischen Regierung enge Kooperation im Fall eines in Wien verhafteten Terrorverdächtigen zugesichert. Bereits am Freitag sei Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) mit seinem österreichischen Kollegen Wolfgang Sobotka in Kontakt gewesen und habe jede Unterstützung angeboten, sagte ein Ministeriumssprecher am Sonntag in Berlin.