(dpa) - Nach dem Lastwagen-Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz sucht das Bundeskriminalamt öffentlich nach einem Verdächtigen. Im Auftrag des Generalbundesanwalts wurde der 24-jährige Tunesier Anis Amri zur öffentlichen Fahndung ausgeschrieben. Für Hinweise, die zur Verhaftung führen ist eine Belohnung von 100.000 Euro ausgesetzt.

Der neue Tatverdächtige im Zusammenhang mit dem Anschlag in Berlin ist in ganz Europa zur Fahndung ausgeschrieben. Das teilte der bundesdeutsche Innenminister Thomas de Maizière am Mittwoch in Berlin mit. Er betonte: „Es ist ein Verdächtiger, nicht zwingend der Täter.“ Es werde weiter in alle Richtungen ermittelt und es würden alle Spuren verfolgt. Bei dem Anschlag am Montagabend mit einem Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt waren zwölf Menschen getötet und etwa 50 verletzt worden.



Ein 21-23 Jahre alter Tunesier saß möglicherweise am Steuer des Lastwagens, der nahe der Gedächtniskirche in einen Weihnachtsmarkt gesteuert wurde.

Kein Unbekannter



Den Behörden ist der möglicherweise bewaffnete Mann als abgelehnter, aber geduldeter Asylbewerber bekannt, wie es am Mittwoch in Sicherheitskreisen hieß. Er nutzte aber mehrere Identitäten.

Nach Medienberichten wurden Duldungspapiere im dem Laster gefunden, der am Montagabend auf den zentralen Weihnachtsmarkt im Westteil der Stadt gerast war. Bei der Tat waren zwölf Menschen ums Leben gekommen und rund 50 teils lebensbedrohlich verletzt worden. Ein zunächst festgenommener Pakistaner wurde wieder freigelassen.

Die Dokumente des nun Verdächtigten sollen im Kreis Kleve in Nordrhein-Westfalen ausgestellt worden sein. Laut „Spiegel Online“ war er in einer Asylunterkunft in Emmerich gemeldet, laut „Süddeutscher Zeitung“ („SZ“), NDR und WDR aber seit Dezember abgetaucht. Nach dpa-Informationen hat er sich wechselweise in Nordrhein-Westfalen und Berlin aufgehalten.



Der Mann habe Kontakte zum Netzwerk des kürzlich verhafteten Salafisten-Predigers Abu Walaa unterhalten und sei von der Polizei abgehört worden, berichteten „SZ“, NDR und WDR. Nach Informationen der Mainzer „Allgemeinen Zeitung“ und von „Spiegel Online“ ist er zwischen 21 und 23 Jahre alt. Er sei der Polizei wegen Körperverletzung bekannt, schreibt „Bild.de“.

De Maizière sagte: „Dieser Verdächtige ist seit Mitternacht zu einer Fahndung ausgeschrieben und das in Deutschland und im Schengensystem. Das heißt also auch in Europa.“ Der Minister erklärte, er werde die vielen Spekulationen in Medien über den aufenthaltsrechtlichen Status des Mannes und Verdachtsmomente weder bestätigen noch dementieren. „Uns ist wichtig, dass man diesen Verdächtigen findet. (...) Das Ergebnis zählt und nicht die Schnelligkeit von Spekulationen.“

Ermittler halten die eine neue Spur für vielversprechend. Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen Tunesier handeln, der den Behörden unter dem Namen Anis A. bekannt sei. Sein Asylantrag sei abgelehnt worden, er sei aber in Deutschland geduldet. Der Mann soll in der Islamisten-Szene vernetzt sein.



Flüchtlinge und Einheimische singen für die Opfer



Flüchtlinge und Berliner haben am Mittwochmittag gemeinsam in der Nähe des Breitscheidplatzes ein kleines Konzert gegeben. Der Chor der Gedächtniskirche „Everybody Can Sing“ und der Berliner Begegnungschor, in dem Flüchtlinge gemeinsam mit Berlinern singen, wollten so der Opfer des Anschlags gedenken und ein Zeichen der Solidarität setzen. Die beiden Chöre und weitere Freiwillige sangen gemeinsam die Lieder „Shine a Light“, „We are the world“ und „Stille Nacht, Heilige Nacht“.



Organisiert wurde das kleine Konzert von dem Kampagnen-Netzwerk Avaaz, das schon nach anderen Anschlägen ähnliche Aktionen gestartet hatte. Insgesamt seien mehr als 200 Menschen an dem kurzen Auftritt beteiligt gewesen, schätzte der Veranstalter.