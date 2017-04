(dpa) - Ein 22-jähriger Kirgise ist von den russischen Ermittlern als Attentäter des Bombenanschlags in St. Petersburg identifiziert worden. Akbarschon Dschalilow sei bei der Explosion umgekommen, teilte das staatliche Ermittlungskomitee in Moskau der Agentur Interfax zufolge mit. Seine DNA-Spuren seien an beiden Bomben gefunden worden.

Bei dem Anschlag am Montag waren mindestens 14 Menschen getötet und etwa 50 verletzt worden. Die Behörden gehen von einem Terroranschlag aus.