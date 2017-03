(dpa) - Die US-Regierung will nach Medienberichten die Mitnahme von größeren Elektronikgeräten auf Flügen aus einigen Ländern in die USA verbieten. Mit der entsprechenden Ankündigung der Transportsicherheitsbehörde (TSA) und des Heimatschutzministeriums sei an diesem Dienstag zu rechnen, berichtete der Sender NBC. Eine offizielle Bestätigung der Pläne gab es zunächst nicht. Das Heimatschutzministerium lehnte eine Stellungnahme ab.

Ein US-Bundesbeamter sprach laut NBC von „einer Anpassung auf Grundlage einer Bedrohungsanalyse“. Von dem Verbot sollen vor allem Staaten im Nahen Osten und Nordafrika betroffen sein, berichtete das Technik-Magazin „Wired“.



Laut einem Bericht der BBC sind Flüge von folgenden Flughäfen in die USA von dem Verbot betroffen: