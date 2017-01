(dpa) - Ein norwegisches Gericht verhandelt ab Dienstag (12.45 Uhr) erneut über die Haftbedingungen des Massenmörders Anders Behring Breivik. Der 37-Jährige hatte gegen den Staat geklagt, weil seiner Meinung nach seine Isolationshaft gegen die Menschenrechte verstoße.



Im April hatte ihm ein Gericht teilweise recht gegeben. Sowohl Breivik als auch der Staat hatten gegen das Urteil Berufung eingelegt. Der Terrorist wehrt sich auch gegen die strikte Kontrolle seiner Post.

Die Verhandlung soll bis zum 18. Januar dauern. Aus Sicherheitsgründen findet sie in der Sporthalle des Gefängnisses statt, in dem Breivik inhaftiert ist. Nachdem er im Juli 2011 bei Angriffen in Oslo und auf Utøya 77 Menschen getötet hatte, war er zu 21 Jahren Haft mit Sicherheitsverwahrung verurteilt worden.