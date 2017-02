(dpa) - Deutsch ist nach Englisch und Französisch die Nummer drei der am häufigsten erlernten Fremdsprachen an Europas Oberschulen. Wie die Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte, haben 98,6 Prozent der gut 17,6 Millionen Schüler der Sekundarstufe eins in der Europäischen Union mindestens eine Fremdsprache, knapp 60 Prozent sogar zwei oder mehr.

Englisch war mit einem Anteil von 97,3 Prozent der Fremdsprachenschüler mit weitem Abstand Nummer eins. Französisch kam auf 33,8 Prozent, Deutsch immerhin noch auf 23,1 Prozent. Dann folgen Spanisch mit 13,6 Prozent und Russisch mit 2,7 Prozent.

Die Sekundarstufe eins ist die erste Stufe der weiterführende Schule, die in der Regel im Alter von elf oder zwölf Jahren beginnt und mit dem Ende der Schulpflicht abgeschlossen ist.