(dpa) - Niederländische Ermittler haben in einer Lagerhalle an der Grenze zu Belgien rund vier Tonnen Kokain entdeckt. Die Drogen waren zwischen einer Ladung Bananen versteckt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.



Drei Personen seien festgenommen worden. Das Kokain war über den Hafen von Antwerpen in die Niederlande transportiert worden. Nach einem Tipp des belgischen Zolls waren die niederländischen Ermittler den Angaben zufolge den mutmaßlichen Drogenschmugglern im südlichen Grenzort Hazeldonk auf die Spur gekommen.