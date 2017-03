(BB / C.) - "60 Jahre nach den Römischen Verträgen und mehr als 70 Jahre nach der Unterzeichnung der Charta der Vereinten Nationen fallen wieder Töne, die an die tragische Geschichte Europas und das schreckliche Leid erinnern", sagte Jean Asselborn vorherige Woche im Parlament. In seiner Rede zur außenpolitische Lage hatte er sich mit dem Aufstieg von Nationalismus und Populismus, sowie bedrohlichen Einzelgängen von Machthabern befasst.



Die Zukunft der EU und gemeinsame Grundprinzipien stehen denn auch im Mittelpunkt einer Debatte in der "ARD" am Montagabend. In der Live-Sendung "hart aber fair" fragt Moderator Frank Plasberg, wie es um die Union in Zeiten von Flüchtlingsstreit und Brexit steht.



Zu Gast im Polit-Talkmagazin sind neben Außenminister Jean Asselborn: Edmund Stoiber (ehem. bayerischer Ministerpräsident und CSU-Parteivorsitzender) Bernd Lucke (EU-Parlamentarier; Vorstandsmitglied der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer; früherer AfD-Vorsitzender) Louise Månsson (Kommunikationsberaterin) und Markus Preiß (ARD-Korrespondent).



Interessierte können ihre Fragen und Anregungen auf der Internetseite der Sendung (www.hart-aber-fair.de) übermitteln. Die Sendung beginnt um 21 Uhr und wird live aus Köln ausgestrahlt.