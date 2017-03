(dpa) - Der Bundesrat befasst sich am Freitag (9.30 Uhr) abschließend mit den Änderungen der geplanten Pkw-Maut. Zustimmungspflichtig ist das umstrittene Gesetzespaket nicht.



Die Länderkammer könnte aber den Vermittlungsausschuss mit dem Bundestag anrufen, was das Verfahren verzögern würde - möglicherweise so lange, dass eine Umsetzung der Maut bis zur Bundestagswahl am 24. September nicht mehr perfekt gemacht werden kann. Ob im Bundesrat eine Mehrheit für den Vermittlungsausschuss zustande kommt, ist ungewiss.

Die Maut-Gesetze gelten eigentlich bereits seit 2015, wurden bisher aber nicht umgesetzt. Konkret geht es nun um Änderungen, die Verkehrsminister Alexander Dobrindt mit der EU-Kommission vereinbart und die der Bundestag vergangene Woche beschlossen hat. Brüssel hat damit grünes Licht für die Maut gegeben. Am angestrebten Ertrag von jährlich 500 Millionen Euro für Straßen-Investitionen und der Vereinbarkeit mit EU-Recht gibt es weiterhin Zweifel.

Die Länder fordern noch Maut-Ausnahmen für Grenzregionen, was die Bundesregierung ablehnt. Starten soll die Maut erst 2019. Sie ist das zentrale Projekt der CSU in der großen Koalition.

Weitere Bundesratsthemen sind eine Beteiligung der Länder an den Brexit-Verhandlungen, die Ost-West-Rentenanpassung sowie ein Endlager für radioaktive Abfälle.