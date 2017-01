(vb/AFP) – Mängel in der Pilotenausbildung waren nach Aussagen von Ermittlern die Ursache für den Absturz der Maschine der Air Algérie. Bei dem Unglück im Juli 2014 waren 116 Menschen ums Leben gekommen, davon zwei Luxemburger.

Das Flugzeug, das von Ouagadougou unterwegs nach Alger war, stürzte in der Wüste im Norden Malis ab. An Bord waren zwei Mitglieder der Hilfsorganisation „Le soleil dans la main“ aus Luxemburg.

Im Interview mit dem „Figaro“ sagten französische Experten, die die Untersuchung führen, die Piloten hätten es versäumt, die Enteisungsanlage der Triebwerke der McDonnell Douglas MD 83zu aktivieren.

Bereits Mitte 2016 hatte es aus Ermittlerkreisen geheißen, es hätten sich in großer Höhe Eiskristalle an der Außenhaut des Flugzeugs gebildet. Diese hätten sich auch auf dem Drucksensor für die Triebwerke niedergeschlagen und dessen Funktion behindert.

Die Ermittler haben zudem die Flugerfahrung der Piloten unter die Lupe genommen und herausgefunden, dass die Piloten nicht auf einen Notfall wie die Vereisung der Sensoren vorbereitet waren. Sie machen die mangelnde Flugpraxis verantwortlich. So habe einer der Piloten in den acht Monaten vor dem Unglücksflug nicht im Cockpit gesessen. Nach so einer langen Pause wäre ein Training notwendig gewesen. Ein Ermittler wunderte sich, dass die Copilotin nebenberuflich als Kindergärtnerin gearbeitet hatte.