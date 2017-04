(dpa) - Nur wenige Tage nach dem Abwurf einer gigantischen US-Bombe auf islamistische Kämpfer in Afghanistan hat der Sicherheitsberater von Präsident Donald Trump den Krisenstaat am Hindukusch besucht. Herbert Raymond McMaster traf am Sonntag mit Präsident Aschraf Ghani zusammen, wie die US-Botschaft in der Hauptstadt Kabul mitteilte.

McMaster ist der erste Vertreter der neuen US-Regierung, der Afghanistan besucht. In dem Land, wo islamistische Taliban-Kämpfer viele Regionen kontrollieren, sind zurzeit gut 8 000 amerikanische Soldaten stationiert. Die Kommandeure vor Ort haben jüngst eine deutliche Verstärkung angefordert.

Der afghanische Präsidentenpalast erklärte, Themen seien die bilateralen Beziehungen, Sicherheitsfragen und der Kampf gegen Terroristen gewesen.

Die US-Bombe vom Typ GBU-43 hatte am Freitag mindestens 94 Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat getötet, darunter vier Kommandeure. Die Regierung in Kabul berichtete, dass bei dem Angriff eine wichtige IS-Kommandozentrale in der Provinz Nangahar völlig zerstört worden sei; die Bombe habe einen 300 Meter langen Tunnel vernichtet.

