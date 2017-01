(dpa) - Zwei Selbstmordattentäter haben vor dem Parlament in der afghanischen Hauptstadt Kabul mindestens 28 Menschen mit in den Tod gerissen. Wie der Sprecher des Innenministeriums, Sedik Seddiki, am Dienstag weiter mitteilte, waren unter den Toten 22 Zivilisten und Polizisten. 43 weitere Menschen seien verwundet worden. Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums sprachen von 30 Toten und 63 bis 78 Verletzten. Die radikalislamischen Taliban bekannten sich zu der Tat.

Der erste Attentäter sei zu Fuß gewesen und habe sich am Tor des Parlaments in die Luft gesprengt, sagte der Polizeichef der Stadt, Abdul Rahman Rahimi. Zuvor hatten Polizisten von zwei Autobomben gesprochen.

Der Abgeordnete, Mohammed Arif Rahmani, sagte, zu dem Zeitpunkt habe gerade ein Bus mit Angestellten des Parlaments das Gelände verlassen. Als Sicherheitskräfte gekommen seien, sei eine Autobombe gezündet worden. Innenministeriumssprecher Sedik Seddiki sagte, die meisten Opfer habe es an Bord des Busses gegeben.

Ein Augenzeuge erzählt von einer „riesigen Explosion“ am Tor des Parlaments. „Wir wollten gerade nach Hause gehen, da passiert es. Wir haben allein am Tor mindestens sieben Verwundete gesehen“, sagte der Mann, der im Parlament arbeitet und ungenannt bleiben will. Zwei Parlamentarier seien mit ihren Leibwächtern ins Freie gelaufen. „Da kam, nach etwa fünf Minuten, eine zweite Explosion.“ Ob Parlamentarier unter den Opfern waren, blieb zunächst unklar.

Im Kurznachrichtendienst Twitter gab Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid an, das Ziel des Anschlages sei ein Minibus des Geheimdienstes NDS gewesen. Man habe „zahlreiche Feinde“ getötet.